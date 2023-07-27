В Воронеже установили последний пролет моста на пересечении улиц Остужева и Минской

Всего на мосту четыре пролета Фото: Марина БЕЛОГЛАЗОВА

В Воронеже рабочие собрали все пролёты автомобильного моста новой транспортной развязки на пересечении улиц Минской и Остужева. Всего на мосту четыре пролета. Теперь предстоит скрепить балки между собой, забетонировать, оборудовать гидроизоляцию и покрыть асфальтом.

По этому мосту пойдет поток транспорта в сторону микрорайона «Электроника» и в сторону улицы Обручева. На него также будет въезд с улицы Остужева, при движении со стороны Ленинского проспекта, и со стороны тамбовской трассы. Параллельно рабочие оборудуют пути подъезда к виадуку.

Напомним, сейчас подрядчик реализует вторую очередь масштабной реконструкции улицы Остужева. На третьем этапе рабочие приступят к части улицы, связывающей новую транспортную развязку с Остужевским кольцом и Северным мостом.