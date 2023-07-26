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НовостиПроисшествия26 июля 2023 16:38

В Воронеже в Отрожке грузовик «Хино» столкнулся с «Ладой» и перевернулся

ДТП случилось на улице Листопадной
Юрий КОЗЛОВ
Грузовик после ДТП.

Грузовик после ДТП.

Фото: "Мой и твой Воронеж".

В среду, 26 июля, в 17.30 в воронежском микрорайоне Отрожка у дома № 13 на улице Листопадной случилась авария. Водитель «Лады-Гранты» (возраст его пока устанавливают) выехал на встречную полосу и врезался в грузовик «Хино», которым управлял 61-летний житель Липецкой области.

Водитель «Лады» получил травмы, его отвезли в больницу. А вот шоферу «Хино» повезло больше. Хотя грузовик после столкновения опрокинулся набок, пожилой мужчина серьезных травм не получил. Во всяком случае госпитализация ему не потребовалась.

На месте ДТП работают автоинспекторы, которые продолжают разбираться в обстоятельствах аварии.