В Воронеже нашли 17-летнюю девушку, пропавшую в Краснодаре 7 июля

Полицейские помогли родителям найти дочь. Фото: из архива «КП»

В Воронеже нашли 17-летнюю Ольгу Т., пропавшую в Краснодаре 7 июля. В тот день девушка ушла из дома и перестала отвечать на звонки. Родители Ольги обратились за помощью к полицейским и волонтерам.

В итоге оказалось, что девушка добровольно ушла из дома, она гостила у своего совершеннолетнего знакомого в Воронеже. Полицейские отвезли Ольгу в центр временного содержания несовершеннолетних. Родители заберут ее оттуда. Они уже выехали в Воронеж.

В полиции сообщают, что преступлений в отношении девушки, по предварительным данным, не совершали. Если это действительно так, то отношения с молодым человеком были платонические. В противном случае он попал бы под уголовное дело. Впрочем, полицейская проверка по этому поводу еще не закончена.