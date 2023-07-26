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НовостиПроисшествия26 июля 2023 15:26

В Воронеже нашли 17-летнюю девушку, пропавшую в Краснодаре 7 июля

Ольга Т. ушла из дома и не отвечала на звонки
Олег КУЗНЕЦОВ
Полицейские помогли родителям найти дочь.

Полицейские помогли родителям найти дочь.

Фото: из архива «КП»

В Воронеже нашли 17-летнюю Ольгу Т., пропавшую в Краснодаре 7 июля. В тот день девушка ушла из дома и перестала отвечать на звонки. Родители Ольги обратились за помощью к полицейским и волонтерам.

В итоге оказалось, что девушка добровольно ушла из дома, она гостила у своего совершеннолетнего знакомого в Воронеже. Полицейские отвезли Ольгу в центр временного содержания несовершеннолетних. Родители заберут ее оттуда. Они уже выехали в Воронеж.

В полиции сообщают, что преступлений в отношении девушки, по предварительным данным, не совершали. Если это действительно так, то отношения с молодым человеком были платонические. В противном случае он попал бы под уголовное дело. Впрочем, полицейская проверка по этому поводу еще не закончена.