В Воронежской области рецидивист после 20 лет колонии сел за руль пьяным и попал в ДТП

Районные суды приняли решение по двум делам о пьяной езде. Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области

Сразу два приговора вынесли суды Воронежской области за неоднократную пьяную езду.

В Грибановском районном суде вынесли приговор 58-летнему жителю Терновского района. Ему не впервой отвечать перед служителями Фемиды. Мужчина провел 20 лет в колонии. А, освободившись, пристрастился к пьяной езде. Его два раза задерживали на мотоцикле, изрядно нагрузившегося спиртным. После второго такого случая суд дал рецидивисту возможность остаться на свободе, регулярно отмечаясь в полиции два года.

А вот в третий раз за пьяную езду рецидивиста уже приговорили к двум годам колонии строгого режима с лишением прав на четыре года. А мотоцикл конфисковали.

Повод задуматься о своем поведении есть и у 48-летнего жителя Хохольского района. Его задержали пьяным за рулем «ВАЗ-2101» 24 июля в 15.20 в поселке Хохольский на улице Свободы. Анализ показал в его крови изрядное количество - алкоголя 1,611 мг/л. Мужчину отстранили от управления машиной, а автомобиль отправили на штрафстоянку.

В отделе полиции любитель залить глаза пояснил, что выпивал в автомобиле, а потом решил поехать в магазин за очередной порцией, но по пути туда его остановили автоинспекторы. Причем оказалось, что он уже был лишен прав за похожие «фокусы». В августе 2022 года его оштрафовали на 30 тысяч рублей. А прав его тогда лишили на 1,5 года.

Теперь же мужчина будет отвечать по части 1 статьи 264.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию». Грозит ему до двух лет лишения свободы.