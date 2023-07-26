В Воронеже пенсионер лишился 1,8 миллиона рублей со своего счета после звонка мошенника

Не стоит верить звонящим незнакомцам! Фото: Михаил ФРОЛОВ

67-летний житель Советского района стал новой жертвой мошенников. Пожилому мужчине с 24 июля звонил незнакомец, представлявшийся сотрудником службы безопасности банка. Аферист заявил, что на счете собеседника якобы зарегистрирована подозрительная активность. А означает это опасность ухода денег в любой момент в неизвестном направлении.

Пенсионер поверил мнимому «банкиру» и по его рекомендации установил приложение удаленного доступа, с которого якобы его «благодетель» сумеет остановить подрывную деятельность злоумышленников. На самом же деле сразу после этого все деньги пожилого человека (а у него на счете было 1,8 миллиона рублей) мошенник перевел себе. И его телефон, конечно, стал недоступен.

- Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ «Кража», мошенника разыскивают. Всего 25 июля в Воронежской области от обмана или злоупотребления доверием пострадали 11 человек, еще у семерых были похищены деньги с банковской карты. Общий ущерб, причиненный аферистами, составил почти шесть миллионов рублей, - сообщили в региональном ГУ МВД.

Полицейские еще раз призывают:

1. нигде не оставлять свои персональные данные и данные банковской карты;

2. не верить мошенникам, которые представляются сотрудниками каких-либо государственных или коммерческих организаций. Никакая служба безопасности не попросит вас продиктовать номер паспорта или карты по телефону, а также скачать неизвестное приложение!

О том, как противостоять мошенникам, смотрите здесь