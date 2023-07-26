Воронеж
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
+28°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество26 июля 2023 12:49

В Воронеже может появиться молочная продукция от компании-призрака

По указанному на этикетках адресу располагается не предприятие, а склады
Олег КУЗНЕЦОВ
Молоко рязанского ООО «Милка-М» лучше не пить.

Молоко рязанского ООО «Милка-М» лучше не пить.

Фото: Денис КОРАБЛЕВ

Специалисты Роспотребнадзора предупредили о возможном появлении в воронежских магазинах молочных продуктов, произведенных непонятно где. Вообще то, у подозрительной «молочки» есть адрес: ООО «Милка-М», зарегистрированное в Рязани по улице Ситниковская, 69. Только вот самого предприятия в указанном доме нет. Правда, есть склады организации. А вот где производство, неясно. Поэтому непонятно, в каких условиях эта продукция готовилась.

В региональном управлении Роспотребнадзора призывают жителей Воронежской области в случае обнаружения этих молочных продуктов в магазинах оставить обращение на сайте ведомства. А специалистов профильных департаментов призывают не допускать поставку продукции сомнительного качества в лечебные, социальные и детские образовательные учреждения.