В Воронеже может появиться молочная продукция от компании-призрака

Молоко рязанского ООО «Милка-М» лучше не пить. Фото: Денис КОРАБЛЕВ

Специалисты Роспотребнадзора предупредили о возможном появлении в воронежских магазинах молочных продуктов, произведенных непонятно где. Вообще то, у подозрительной «молочки» есть адрес: ООО «Милка-М», зарегистрированное в Рязани по улице Ситниковская, 69. Только вот самого предприятия в указанном доме нет. Правда, есть склады организации. А вот где производство, неясно. Поэтому непонятно, в каких условиях эта продукция готовилась.

В региональном управлении Роспотребнадзора призывают жителей Воронежской области в случае обнаружения этих молочных продуктов в магазинах оставить обращение на сайте ведомства. А специалистов профильных департаментов призывают не допускать поставку продукции сомнительного качества в лечебные, социальные и детские образовательные учреждения.