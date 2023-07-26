Воронежские чиновники решили купить 162 туалетных ершика за 446 тысяч рублей

В одном из подразделений правительства, видимо, будут ну очень хорошие туалеты. Если судить по ершикам. Фото: Юрий КОЗЛОВ

Элитные ершики для унитазов планируют закупить чиновники правительства Воронежской области. На сайте госзакупок появилась информацию об аукционе, где 162 этих нехитрых приспособлений для туалетов готовы приобрести за 446 094 рубля. Получатся, примерно 2750 рублей за штуку.

В какой конкретно департамент собираются поставить эти диковинные ершики, не поясняют. Если аукцион состоится, их направят сначала на базу облправительства на улице Конструкторов. А оттуда уже – непосредственно получателям.

Описание ершиков очень краткое. Известно только, что сделаны они будут из нержавейки. В Сети можно найти много вариантов вполне приемлемых с виду ершиков из этого материала за гораздо меньшие деньги. Хотя есть и, видимо, золотые – за несколько десятков тысяч рублей каждый. Похоже, чиновники решили для обеспечения личной гигиены выбрать нечто среднеарифметическое. Впрочем, рядовым обывателям ершик за 2,7 тысячи рублей средним точно не кажется.