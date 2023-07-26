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НовостиОбщество26 июля 2023 11:53

В Воронеже пройдет уличный концерт в поддержку СВО

Посмотреть выступление можно в Зеленом театре
Ярослав ИВАНОВ
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Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

12 августа в Воронеже состоится концерт группы «НАШИ» в рамках тура «Своих не бросаем», который проходит по 24 городам России.

Песни коллектива «НАШИ», лидером которого является ведущий Первого канала Руслан Осташко, исполнялись на ТВ, на Дне города в Луганске, на открытии восстановленного легендарного мемориала «Саур-Могила» на Донбассе. Группа известна прежде всего такими композициями, как «Работайте, братья!», «Дети войны», которые завоевали широкую популярность у слушателей.

В течение концерта Руслан Осташко активно общается с публикой. После концерта зрители могут сделать фото с артистами и получить автографы.

Концерт пройдет в 19.00 в Зеленом театре, концерт бесплатный, вход по регистрации, 12+