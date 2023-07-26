Под Воронежем в аварии с тремя «Ладами» пострадала 6-летняя девочка и ее мама

«Лады» после аварии. Фото: телеграм-канал ГУ МВД России по Воронежской области.

Во вторник, 25 июля, в 17.40 в поселке Воля Новоусманского района у дома № 61А на улице Советской случилась авария. 35-летняя женщина, рулившая «Ладой-Гранта», при повороте налево не уступила дорогу встречной «Ладе-Ларгус», ею управляла местная жительница, ее ровесница. Машины столкнулись. «Ладу-Гранта» отбросило на припаркованную «Ладу-Веста».

В аварии получили травмы автоледи, рулившая «Ладой-Гранта», и ехавшая вместе с ней ее шестилетняя дочь. Обеих отвезли в больницу.

Напомним, в тот же день около 19 часов на трассе «Дон» в Рамонском районе водитель «Ивеко» с полуприцепом врезался в ехавшую впереди «Ладу-Гранту». А дальше произошла цепочка столкновений. «Лада» врезалась в «Шевроле-Авео», а французская иномарка ударилась в «Ситроен». В аварии пострадали три человека.