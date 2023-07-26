В райцентре Воронежской области сгорела крыша жилого дома

С пожаром в Терновке сотрудники МЧС справились через 24 минуты после вызова. Фото: из архива ГУ МЧС России по Воронежской области

Во вторник, 25 июля, в 22.27 в дежурную часть МЧС сообщили о возгорании жилого дома в селе Терновка на улице Ломоносова. На место ЧП выезжали четыре специалиста спасательного ведомства на одной пожарной машине. Они справились с огнем в 22.51.

Последствия пожара в доме 5х8 метров были тяжелыми – сгорела и рухнула крыша. Кроме того, во дворе пламя повредило моторный отсек в автомобиле «ВАЗ-2112» на площади 0,5 кв.м. В то же время никто из людей на пожаре не пострадал.

Напомним, 25 июля около 14 часов в Новой Усмани на улице Красные Пески в частном доме 11х12 метров также сгорела и рухнула крыша. На этом пожаре тоже никто не пострадал.