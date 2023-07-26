В Воронеже полицейские поймали пьяного угонщика «Лады»

Салон угнанной машины. Фото: телеграм-канал ГУ МВД России по Воронежской области.

Утром во вторник, 25 июля, автоинспекторы, патрулировавшие Коминтерновский район, остановили для проверки ВАЗ-21140. Водитель «Лады» оказался пьян. При осмотре салона машины полицейские увидели, что повреждены провода зажигания. Документов на автомобиль у водителя не было.

Полицейские отстранили мужчину от управления «Ладой». Вскоре они выяснили, что машина принадлежит 46-летнему воронежцу. Автомобиль угнали со двора дома на улице 121 Стрелковой Дивизии.

Угонщик в конце концов практически заснул за рулем. Фото: телеграм-канал ГУ МВД России по Воронежской области.

Предполагаемого угонщика доставили в отдел полиции. Им оказался ранее судимый за такое же преступление 29-летний местный житель.

- Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Максимальное наказание по ней – пять лет лишения свободы. Сейчас решают, надо ли отправлять угонщика в СИЗО или можно ограничиться подпиской о невыезде, - сообщили в региональном ГУ МВД.