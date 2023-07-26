В селе Нижнедевицкого района Воронежской области ввели карантин по бешенству

По-прежнему в зоне риска заболевания бешенством собаки. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В селе Острянка Нижнедевицкого района ввели карантин. Там в личном подсобном хозяйстве в доме № 99 на улице Гагарина обнаружили очаг бешенства. Какое домашнее животное погибло от этой смертоносной заразы, не сообщают.

Карантин предусматривает запрет убоя животных, а также их вывоза за пределы села. Нельзя проводить ярмарки и выставки. А также другие мероприятия, связанные с перемещением и скоплением восприимчивых к заболеванию животных. Посещение села запрещено посторонним, за исключением специалистов ветеринарной службы и персонала, привлеченного для ликвидации заболевания.

Карантин продлится три месяца. Если все будет нормально, его снимут 25 октября. Кстати, карантин по бешенству на днях перестал действовать в Анне. В то же время он продолжает действовать в поселке Новая Жизнь Аннинского района, слободе Новохарьковка Ольховатского района и в селе Александровка Павловского района. А в Воронеже, а также в Новоусманском, Рамонском и Семилукском районах до 31 июля введен карантин по птичьему гриппу.

Кстати, данные по заболеванию бешенством животных настораживают. За шесть месяцев 2023 года от этой болезни в семи районах Воронежской области погибли шесть собак, пять кошек и одна лиса. Это в 1,7 раза больше чем за аналогичный период 2022 года.