В Воронеже на подъездах развесили фейковые объявления с требованием заплатить за ключи от домофонов

Мошенники изобрели новый способ нажиться на доверчивых людях. Фото: t.me/PikComfort_voronezh

Жители Центрального района Воронежа увидели объявления, наклеенные рядом с домофонами на подъездах их домов. В них говорится, что 31 июля якобы пройдет массовая замена домофонов за счет управляющей компании. Поэтому на сайте нужно оставить заявку на ключи. Их в объявлениях обещали раздавать 30 июля. Такие листовки в частности, появились по адресам: проспект Революции, дома №№ 23, 25; ул. Ломоносова, д. 83Б, ул. Березовая Роща, д. 56.

В «УК Центрального района» и РЭК «Центральный» предупредили жителей обслуживаемых их домов, что никакой массовой замены домофонов не планируют. А объявления – это фейк. Расчет мошенников был на то, что люди зайдут на указанный им сайт. А там указано, что за каждый ключ нужно будет заплатить по 300 рублей. С многоквартирных домов получился бы для аферистов неплохой навар. Телефонов или другой информации о компании на сайте нет. Сотрудникам управляющих компаний удалось выяснить, что IP-адрес страницы находится в Америке.

Коммунальщики призывают при обнаружении таких объявлений сообщать в УК. Обнаруженные листовки будут удалять.