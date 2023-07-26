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НовостиОбщество26 июля 2023 9:03

В Воронеже на подъездах развесили фейковые объявления с требованием заплатить за ключи от домофонов

Никакой их массовой замены коммунальщики не планируют
Юрий КОЗЛОВ
Мошенники изобрели новый способ нажиться на доверчивых людях.

Мошенники изобрели новый способ нажиться на доверчивых людях.

Фото: t.me/PikComfort_voronezh

Жители Центрального района Воронежа увидели объявления, наклеенные рядом с домофонами на подъездах их домов. В них говорится, что 31 июля якобы пройдет массовая замена домофонов за счет управляющей компании. Поэтому на сайте нужно оставить заявку на ключи. Их в объявлениях обещали раздавать 30 июля. Такие листовки в частности, появились по адресам: проспект Революции, дома №№ 23, 25; ул. Ломоносова, д. 83Б, ул. Березовая Роща, д. 56.

В «УК Центрального района» и РЭК «Центральный» предупредили жителей обслуживаемых их домов, что никакой массовой замены домофонов не планируют. А объявления – это фейк. Расчет мошенников был на то, что люди зайдут на указанный им сайт. А там указано, что за каждый ключ нужно будет заплатить по 300 рублей. С многоквартирных домов получился бы для аферистов неплохой навар. Телефонов или другой информации о компании на сайте нет. Сотрудникам управляющих компаний удалось выяснить, что IP-адрес страницы находится в Америке.

Коммунальщики призывают при обнаружении таких объявлений сообщать в УК. Обнаруженные листовки будут удалять.