В Воронеже эвакуацию машин с закрытыми номерами с платных парковок отложили на неопределенное время

Платная парковка по-прежнему по факту бесплатна для машин с закрытыми номерами. Фото: Юрий КОЗЛОВ

Инициатива наказать водителей, закрывающих номера своих машин на платных стоянках медицинскими масками, визитками и даже стрингами (в зависимости от фантазии и меры испорченности), вывозом автомобилей на штрафстоянки пока буксует. Хотя о таких планах власти заявляли еще весной.

Дело в том, что существует пробел в федеральном законодательстве. А пока он есть, формально хитрые водители не нарушают ни правила дорожного движения, ни нормативы городского благоустройства. А, значит, власти теоретически могут эвакуировать автомобиль и потребовать нервы людей, не желающих платить за парковку. Но делать это им придется за свой счет. Взыскать с водителей деньги за эвакуацию через суд пока невозможно – нет правовой базы. Более того – есть риск нарваться на иск тех хитрых автовладельцев, которые искушены еще и в юридическом крючкотворстве.

Так что, видимо, реально эвакуация машин с закрытыми номерами начнется не раньше, чем примут соответствующие изменения в федеральном законодательстве.