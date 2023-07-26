Воронежский «Факел» заключил контракт с защитником, которого вызывали в молодежную сборную Хорватии

Антонио Яколиш. Фото: со страницы ФК "Факел" ВКонтакте.

Селекционеры «Факела» продолжают усиливать линию обороны нашей команды. Контракт с воронежским клубом Премьер-лиги заключил 31-летний крайний защитник из Хорватии Антонио Яколиш. Новичок «Факела» - универсал. Он также может сыграть на позиции крайнего полузащитника. То есть, способен закрыть весь свой фланг.

Габариты Антонио Яколиша весьма скромные – рост 175 сантиметров, вес 69 килограммов. Однако стоит заметить, что в свое время он считался весьма перспективным игроком. Его вызывали в юношескую и молодежную сборную Хорватии. Напомним, что эта балканская страна на двух последних чемпионатах мира попадала в тройку призеров – в России-2018 брала серебро, а в Катаре-2022 – бронзу.

За свою карьеру Антонио Яколиш поменял немало клубов. Уроженец хорватского города Вараждин выступал в родной стране за клубы «Шибеник», «Хайдук» и «Задар», потом переехал на Украину. Играл за днепропетровский «Днепр» и «Кривой Рог». Но и там не задержался, отправился в турне по Европе. Выступал за бельгийский «Мускрон», румынские «ЧФР Клуж» и ФКСБ, кипрские «Аполлон» и «АПОЭЛ» и греческий «Панетоликос». Минувший сезон Яколиш провел в румынском клубе «Арджеш», откуда и перешел в «Факел».

Напомним, «Факел» по сравнению с прошлым сезоном пополнился вратарями Александром Беленовым и Виталием Гудиевым, опытнейшим защитником, поигравшим за главную команду России Федором Кудряшовым, одним из лидеров сборной Молдовы, полузащитником Никитой Моцпаном и нападающим Александром Долговым. В то же время из нашего клуба ушли голкиперы Илья Свинов и Алексей Городовой, защитник Евгений Морозов, хавбеки Роман Акбашев, Мохаммед Брахими и Реда Рабеи и нападающий Георгий Гонгадзе. Получается, что шесть игроков пришли и семь ушли. Для восстановления баланса нужен хотя бы еще один новичок.

Напомним, «Факел» начал сезон неудачно – выездным поражением от «Ростова» - 1:2. 26 июля у нашей команды есть шанс реабилитироваться. В матче Кубка России «Факел» в Воронеже принимают «Сочи». Гости из города-курорта, напротив, начали чемпионат уверенной победой над дебютантом Премьер-лиги, калининградской «Балтикой» - 2:0. Игра начнется в 18.30.