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НовостиОбщество26 июля 2023 7:03

Стали известны три кандидата на пост сенатора от Воронежской области

Это Галина Карелова, Виктор Липинский и Валерий Пятецкий
Олег КУЗНЕЦОВ
Галина Карелова (крайняя справа) выглядит среди кандидатов на пост сенатора явным фаворитом.

Галина Карелова (крайняя справа) выглядит среди кандидатов на пост сенатора явным фаворитом.

Фото: Евгения ГУСЕВА

Губернатор Воронежской области Александр Гусев представил список претендентов на место в Совете Федерации от нашего региона. Их всего три:

1. нынешний заместитель председателя Совета Федерации Галина Карелова;

2. помощника депутата Государственной Думы Виктор Липинский;

3. заместитель руководителя регионального исполнительного комитета Воронежского регионального отделения «Единой России» – начальник отдела партийного строительства Валерия Пятецкого.

Очевидно, что явным фаворитом среди этой троицы выглядит кандидатура Галины Кареловой, имеющей огромный опыт работы в Совете Федерации. Сюрпризов здесь вряд ли можно ожидать.

Напомним, что и сам Александр Гусев заявил об участии в новых выборах губернатора. Компанию ему там составят первый секретарь обкома КПРФ Андрей Рогатнев и руководитель фракции ЛДПР в Воронежской областной Думе Павел Большов.