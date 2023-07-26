В Воронеже умер известный скульптор, преподавший на кафедре ВГТУ

Анатолий Каплий. Фото: Союз архитекторов России (Воронеж) ВКонтакте.

В Воронеже умер известный скульптор Анатолий Каплий. Анатолию Валерьевичу было 56 лет. Об этом сообщили на странице регионального отделения Союза архитекторов ВКонтакте.

Анатолий Каплий – автор многих скульптурных кованых композиций. Одна из самых известных - артобъект к юбилею медицинского университета. Он также преподавал на кафедре дизайна Воронежского государственного технического университета.

Церемония прощания с Анатолием Валерьевичем началась в Вознесенском храме в микрорайоне «Березовая роща» 26 июля в 9.00.