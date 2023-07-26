Воронежская область из-за сильного ветра оказалась в желтой зоне погодной опасности

Сильный ветер обещают уже сегодня вечером. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Воронежской области федеральные синоптики установили желтый уровень погодной опасности из-за сильного ветра. Его ожидают с 18.00 среды, 26 июля, до 6.00 четверга, 27 июля. Впрочем, отдельные его порывы жители Воронежа наблюдали уже в ночь на 26 июля.

Синоптики предполагают, что в отдельных местах Воронежской области скорость ветра может достигнуть 15-17 м/с. В том случае, если прогноз подтвердиться, его можно будет охарактеризовать очень крепкий. Такой ветер способен ломать ветки деревьев. Поэтому коммунальные работники должны им уделить особое внимание.

Напомним, на 27 июля метеорологи обещают в Воронежской области жару до 37 градусов. Впрочем, уже на выходных прогнозируют дожди и снижение температуры до отметки чуть выше +20.