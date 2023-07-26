21-летняя медсестра из Воронежа отправится в зону СВО

Мария решила послужить на благо Отечества. Фото: Телеграм-канал правительства Воронежской области.

Полку медиков в зоне СВО прибыло. Контракт на два года с Министерством обороны России заключила 21-летняя медсестра областного онкологического диспансера Мария. Девушка рассказала, что ее побудило принять такое решение:

- Хочу работать на благо Отечества. Страшного ничего я в этом не вижу. Есть знакомые, приятели, двоюродные братья, которые уже какое-то время находятся в зоне СВО. Там я знаю точно, что буду делать.

О том, что воронежские медики активно помогают нашим войскам в районах военной спецоперации, на примере Марии рассказал губернатор в своем телеграм-канале. Александр Гусев отдельно заметил, что перед отправкой в районе СВО все медработники проходят специальную подготовку.

Узнать подробности заключения контрактов с Минобороны можно по короткому номеру 122 и на специальном сайте.