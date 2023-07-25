Под Воронежем грузовик устроил ДТП с четырьмя легковушками, три человека в больнице

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Во вторник, 25 июля, около 19 часов на федеральной трассе «Дон» в Рамонском районе Воронежской области произошла массовая авария. По предварительным данным полиции, 41-летний житель Псковской области за рулем автомобиля «Ивеко» с полуприцепом нарушил дистанцию до впереди идущего транспортного средства и допустил столкновение с автомобилем «Лада Гранта» под управлением 28-летнего россошанца. Легковушка после удара по инерции столкнулась с автомобилем «Шевроле Авео», которым управляла 33-летняя москвичка. «Шевроле», в свою очередь налетел на «Ситроен» под управлением 35-летнего жителя столичного региона, который столкнулся с автомобилем «Хонда» под управлением 33-летнего жителя Московской области.

В результате ДТП пострадали два пассажира отечественного автомобиля - 47 и 24 лет, а также 36-летняя пассажирка «Ситроен», жительница столичного региона. Из-за аваии на дороге образовался затор.

Обстоятельства ДТП выясняют полицейские.