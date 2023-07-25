Воронежская жилинспекция за неделю выявила нарушения в 44 домах

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

За неделю с 17 июля по 21 июля 2023 года сотрудники государственной жилищной инспекции провели 18 выездов, в ходе которых проверили 67 многоквартирных дома. На 44 из них выявили нарушения.

Девять проверок носили профилактический характер, а две внеплановые выявили два нарушения в работе ООО "РЭК Содружество" и ООО УК "Мастер".

Еще одна внеплановая документарная проверка в отношении ООО «Святогор» охватила пять многоэтажек. И на всех пяти инспекция нашла нарушения.

По итогам проверок ведомство выдало 16 предписаний на устранение выявленных нарушений, в отношении АО "УК Ленинского района", ООО УК "РЭП - 101", ООО УК "Мастер", ООО "УК РайДЕЗ ЖКХ Железнодорожного района", АО "УК Центрального района", ООО "Домрус", ООО УК «Забота», ООО "РЭК Центральный", АО "УК Левобережного района", ООО УК "Борей", ООО "РЭК Содружество" и ООО "Святогор".

На шесть обслуживающих организаций составили протоколы об административных нарушениях. Это АО "УК Ленинского района", ООО УК "Мастер", ПО ЖСК "Советский - 1", ООО "Планета Управдом" и АО "УК Советского района".