В Воронеже ожидают пик потребления водопроводной воды из-за жары

Фото из архива Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

Специалисты воронежского водоканала в связи с прогнозом о надвигающейся на город жаре, подготовились увеличить мощность на водозаборе, чтобы в полном объеме обеспечить потребности горожан в воде на этот период. По прогнозам РВК, воронежцы будут больше использовать проточную воду и нагрузка на сети водоснабжения и канализации возрастет.

В водоканале рассказали, что в периоды летней жары потребление воды в городе увеличивается на 5%. Если обычно в дома горожан подается 309 тысяч кубометров воды в сутки, то в зной этот показатель увеличивается в среднем на 15 тысяч кубометров. Это примерный объем восьми олимпийских бассейнов.

Перед неблагоприятным периодов все службы водоканала уже перешли на усиленный режим работы и готовы оперативно регулировать давление в сети, а ремонтные бригады готовятся к устранению возможных аварий на сетях.

В случае аварий на сетях, звоните на телефон колл-центра 206-77-06.