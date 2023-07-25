В Воронеже увеличилось количество убийств

С начала года в Воронеже совершено 14 убийств Фото: из архива «КП»

С начала года на территории Воронежской области зарегистрировали на одно убийство меньше, чем за аналогичный период прошлого года – 38. В то же время, по данным прокуратуры региона, в областном центре число убийств выросло с 11 до 14. Самыми неблагополучными в этом плане правоохранители называют Коминтерновский район Воронежа, а также Острогожский и Павловский районы области.

С 24 до 13 снизилось число преступлений, связанных с умышленным причинением тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего. Особенно положительная тенденция наблюдается в районах области, где количество таких происшествий сократилось с 18 до 8. В самом Воронеже их количество уменьшилось с 6 до 5. По данным ведомства, в 28 районах региона этих преступлений не совершалось вовсе.

В прокуратуре также рассказали, что в первом полугодии 2023 года сотрудники правоохранительных органов раскрыли два убийства и одно умышленное причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего, совершенные в прошлые годы.