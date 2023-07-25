В доме жителя Воронежской области нашли 370 граммов конопли

Фото Станислава Шевченко Фото: из архива «КП»

Полицейским Новоусманского района стало известно, 34-летний житель райцентра хранит коноплю у себя в дворовой постройке, расположенной на улице Логовой. Оперативники отправились по указанному адресу. Во время осмотра дома полицейские обнаружили и изъяли наркотическое вещество растительного происхождения, которое сушилось на газете. Экспертиза показала, что это марихуана весом более 370 граммов.

Хозяина дома доставили в полицию, где он полностью признал свою вину и пояснил, что нашел коноплю на территории заброшенной фермы недалеко от села, высушил, а хранил для личного употребления.

В полиции возбудили уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».