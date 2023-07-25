В центре Воронежа перекроют движение из-за матча Кубка «Факела» и «Сочи»

Чтобы болельщики спокойно попали на стадион, как всегда, возле спортивной арены перекроют движение. Фото: Юрий КОЗЛОВ

Во время первого домашнего матча «Факела», как всегда, перекроют прилегающие к Центральному стадиону профсоюзов улицы. В среду, 26 июля, с 7.00 до 22.00 нельзя будет проехать на следующих участках дорог:

- улица Комиссаржевской (от Кольцовской до проспекта Революции);

- улица Чайковского (от проспекта Революции до Кольцовской);

- улица Студенческая (от Феоктистова до Комиссаржевской);

- улица Фридриха Энгельса (от Феоктистова до Средне-Московской).

Кроме того, с 18.00 вторника, 25 июля, до 22.00 среды, 26 июля, нельзя будет парковаться в следующих местах:

- - улица Комиссаржевской (от улицы Кольцовской до проспекта Революции);

- улица Чайковского (от проспекта Революции до улицы Кольцовской);

- улица Студенческая (от улицы Феоктистова до улицы Комиссаржевской);

- улица Фридриха Энгельса (от улицы Феоктистова до улицы Средне-Московской).

Матч «Факела» с «Сочи» начнется в 18.30. Его главным судьей назначили Сергея Чебана, ассистентами будут Константин Шаламберидзе и Денис Березнов. Напомним, первый матч сезона «Факела» на выезде завершился поражением от «Ростова» - 1:2. Воронежская команда после первого тура Премьер-лиги делит 11-13 места с ЦСКА и грозненским «Ахматом».