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НовостиОбщество25 июля 2023 12:57

Воронежские синоптики дали прогноз погоды в августе и сентябре

Последний месяц лета будет обычным, а вот первый месяц осени – более теплым
Олег КУЗНЕЦОВ
Судя по всему, в сентябре наступит бабье лето.

Судя по всему, в сентябре наступит бабье лето.

Фото: Евгения ГУСЕВА

Воронежские синоптики поделились предварительным прогнозом погоды на август и сентябрь.

В региональном гидрометцентре заявили, что август, по таким раскладам, скорее всего, будет в пределах нормы (по ней среднесуточная температура составляет +19,9 градусов). А вот сентябрь, видимо, будет теплее, чем обычно. То есть, среднесуточная температура поднимется выше обычных для нашего региона в первый месяц осени +14 градусов. Кроме того, и в августе, и в сентябре ожидают мало осадков – во всяком случае существенно ниже нормы.

Напомним, 27 июля в Воронежской области обещают аномальную для нынешнего лета жару – до +37 градусов, но такая погода продлится лишь до выходных. Вновь польют дожди, а столбик термометра опустится до +22.