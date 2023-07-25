Воронежские синоптики дали прогноз погоды в августе и сентябре

Судя по всему, в сентябре наступит бабье лето. Фото: Евгения ГУСЕВА

Воронежские синоптики поделились предварительным прогнозом погоды на август и сентябрь.

В региональном гидрометцентре заявили, что август, по таким раскладам, скорее всего, будет в пределах нормы (по ней среднесуточная температура составляет +19,9 градусов). А вот сентябрь, видимо, будет теплее, чем обычно. То есть, среднесуточная температура поднимется выше обычных для нашего региона в первый месяц осени +14 градусов. Кроме того, и в августе, и в сентябре ожидают мало осадков – во всяком случае существенно ниже нормы.

Напомним, 27 июля в Воронежской области обещают аномальную для нынешнего лета жару – до +37 градусов, но такая погода продлится лишь до выходных. Вновь польют дожди, а столбик термометра опустится до +22.