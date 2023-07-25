Крупный пожар возник в частном доме под Воронежем

Фото предоставлено администрацией Новоусманского района Фото: Предоставлено

Во вторник, 25 июля на улице Красные пески в Новой Усмани под Воронежем возник крупный пожар. Загорелся частный дом. На месте ЧП работали несколько отделений спасателей. Им удалось не только не допустить распространения пламени на соседние постройки, но и спасти сам пострадавший дом.

Фотографией с места ЧП поделились в администрации Новоусманского района, уточнив, что в результате ЧП никто из людей не пострадал.

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