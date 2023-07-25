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НовостиПроисшествия25 июля 2023 13:04

Мошенничество на 800 тысяч выявили при ремонте дома культуры под Воронежем

Подрядчик подделал акты приемки работ
Ирина КАЗАНИНА
Обман обнаружился во время прокурорской проверки

Обман обнаружился во время прокурорской проверки

Фото: из архива «КП»

Прокурорская проверка в Семилукском районе установила, что в ноябре 2018 года между МКУК «Латненский городской дом Культуры» и ООО «ДомСтрой» заключены муниципальные контракты на выполнение работ по ремонту здания дома культуры на общую сумму почти 800 тысяч рублей. Однако обнаружилось, что объемы и качество выполненных подрядчиком работ не соответствуют стоимости и понесенным расходам. А в актах приемки содержатся ложные сведения.

При обследовании здания обнаружены множественные протечки кровли, что повлекло порчу внутренней отделки и фасада. В итоге Латненский городской дом культуры потерпел ущерб.

Материалы прокурорской проверки стали поводом к возбуждению уголовного дела о мошенничестве в крупном размере.

Ход и результаты расследования уголовного дела взяты прокуратурой района на контроль.