Мошенничество на 800 тысяч выявили при ремонте дома культуры под Воронежем

Обман обнаружился во время прокурорской проверки Фото: из архива «КП»

Прокурорская проверка в Семилукском районе установила, что в ноябре 2018 года между МКУК «Латненский городской дом Культуры» и ООО «ДомСтрой» заключены муниципальные контракты на выполнение работ по ремонту здания дома культуры на общую сумму почти 800 тысяч рублей. Однако обнаружилось, что объемы и качество выполненных подрядчиком работ не соответствуют стоимости и понесенным расходам. А в актах приемки содержатся ложные сведения.

При обследовании здания обнаружены множественные протечки кровли, что повлекло порчу внутренней отделки и фасада. В итоге Латненский городской дом культуры потерпел ущерб.

Материалы прокурорской проверки стали поводом к возбуждению уголовного дела о мошенничестве в крупном размере.

Ход и результаты расследования уголовного дела взяты прокуратурой района на контроль.