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НовостиСпорт25 июля 2023 12:03

Воронежские яхтсмены завоевали 11 медалей на Кубке Черноземья по парусному спорту

Четыре из них золотые
Юрий КОЗЛОВ
Яхты бороздили просторы Воронежского водохранилища несколько дней.

Яхты бороздили просторы Воронежского водохранилища несколько дней.

Фото: cspsk-vrn.ru

В Воронеже подвели итоги межрегиональных соревнований по парусному спорту «Кубок Черноземья». В турнире участвовали 120 юных спортсменов из семи регионов России: Воронежской, Липецкой, Курской, Орловской, Саратовской, Самарской, и Ростовской областей. Наш регион представляли более 50 яхтсменов из спортивной школы олимпийского резерва водных видов спорта.

Гонки были проведены в классах яхт «Луч-радиал», «Кадет», «Оптимист», «Зум 8», «Лазер 4.7» в течение нескольких дней. В итоге в копилке воронежских яхтсменов 11 медалей: 4 золотых, 3 серебряных и 4 бронзовые!

Победителями и обладателями переходящего кубка в классе «Кадет» стал экипаж Егора Вишногор и Любомира Орешечкина.