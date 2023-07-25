Воронежские яхтсмены завоевали 11 медалей на Кубке Черноземья по парусному спорту

Яхты бороздили просторы Воронежского водохранилища несколько дней. Фото: cspsk-vrn.ru

В Воронеже подвели итоги межрегиональных соревнований по парусному спорту «Кубок Черноземья». В турнире участвовали 120 юных спортсменов из семи регионов России: Воронежской, Липецкой, Курской, Орловской, Саратовской, Самарской, и Ростовской областей. Наш регион представляли более 50 яхтсменов из спортивной школы олимпийского резерва водных видов спорта.

Гонки были проведены в классах яхт «Луч-радиал», «Кадет», «Оптимист», «Зум 8», «Лазер 4.7» в течение нескольких дней. В итоге в копилке воронежских яхтсменов 11 медалей: 4 золотых, 3 серебряных и 4 бронзовые!

Победителями и обладателями переходящего кубка в классе «Кадет» стал экипаж Егора Вишногор и Любомира Орешечкина.