В Воронежской области в розыске находятся 12 убийц

Фото Станислава Шевченко Фото: из архива «КП»

В прокуратуре Воронежской области подвели итоги первого полугодия 2023 года. В течение этого периода полицией разыскивались 449 преступников. 135 из них бегали от суда, остальные – скрывались от предварительного расследования.

Найти удалось 179 преступников. По-прежнему на сегодня числятся в розыске 259, среди которых 12 - за совершение убийств, 99 за кражи и мошенничества, 27 за грабеж и разбойные нападения.

По результатам исполнения требований прокуроров сотрудники полиции установили местонахождение девяти преступников.