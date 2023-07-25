Ежегодно в Воронежской области выявляют около 100 случаев рака печени

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Рак печени - это злокачественная опухоль, развивающаяся из клеток печени в результате их трансформации. Он занимает шестое место по распространенности среди всех онкозаболеваний, третье место по причине смерти от рака и первое место по причине летального исхода у пациентов с циррозом. В мире ежегодно диагностируется 780 тысяч новых случаев рака печени. Опухоль развивается агрессивно с неблагоприятным прогнозом: без своевременного лечения продолжительность жизни обычно не превышает одного - двух лет. Как рассказали в Воронежском областном онкодиспансере, каждый год в регионе выявляется около 100 новых случаев рака печени, из них 20% на 1-2 стадии. Около 100 пациентов за этот период умирает.

ПРИЧИНЫ БОЛЕЗНИ

Обычно заболевание развивается на фоне длительного воспаления. Другими факторами риска являются:

- неправильное питание;

- ожирение;

- злоупотребление алкоголем;

- прием некоторых лекарств;

- воздействие внешних токсических веществ;

- сахарный диабет;

- синдром Бадда - Киари (тромбоз печеночных вен);

- наследственные заболевания - гемохроматоз, болезнь Вильсона, тирозинемия, болезнь накопления гликогена I типа, семейный полипоз кишечника и т.д.

В ряде случаев не удается найти очевидную причину развития рака печени.

СИМПТОМЫ РАКА ПЕЧЕНИ

Болезнь проявляет себе неспецифично. Такие же состояния могут встречаться при других проблемах с печенью, например, при гепатите, циррозе, раке желчных протоков, метастазах рака в печень и т. д. На ранних стадиях симптомы и вовсе могут отсутствовать. Поэтому опухоль в печени часто выявляют во время планового УЗИ брюшной полости по поводу другого заболевания.

При больших образованиях в органе пациент может жаловаться на потерю аппетита, анемию, дискомфорт и боли в верхних отделах живота, тошноту, увеличение живота в объёме, снижение массы тела, желтушность кожи и белков глаз, кровотечения из носа, расширение мелких сосудов. В некоторых случаях при распаде опухоли может беспокоить повышение температуры.

ДИАГНОСТИКА

Всем пациентам, которые входят в группу риска - людям с хроническим воспалением в печени, циррозом - необходимо делать УЗИ брюшной полости раз в шесть месяцев, а также сдавать кровь на онкомаркер АФП (альфа-фетопротеин). Динамическое наблюдение позволяет диагностировать рак печени на ранних стадиях, когда опухоль еще можно излечить.

Повышение АФП отмечается в 50-90 % случаях рака печени. Показатель более 400 нг/мл обычно обнаруживается у пациентов с большой или быстро растущей опухолью. Временное повышение может также наблюдаться при воспалительных заболеваниях печени и циррозе. величение АФП более 200 нг/мл в сочетании характерными данными визуальных обследований почти в 100 % случаев позволяет выявить рак печени.

Для диагностики злокачественной опухоли применяются несколько методов визуализации: КТ, УЗИ и МРТ. Каждый из них имеет свои преимущества и недостатки. УЗИ -недорогой инструмент скрининга, но его чувствительность и специфичность низкие, ложноотрицательные результаты встречаются более чем в 50% случаев. Чувствительность КТ и МРТ с введением контраста внутривенно гораздо выше. Сочетание данных методов при наличии цирроза позволяет диагностировать рак печени.

Если специфических данных диагностики недостаточно, пациенту могут назначить биопсию.

ЛЕЧЕНИЕ

Лечение рака печени - это длительный и поэтапный процесс, который не всегда приводит к положительному результату. Тактика зависит от стадии, наличия цирроза и сопутствующей болезни.

Стандартным методом лечения рака печени являются резекция и трансплантация.

Если провести иссечение невозможно, они вышли за принятые критерии для трансплантации либо ожидают пересадку печени, то прибегают к нерезекционной локорегиональной терапии:

- черескожной инъекции этанола;

- радиочастотной абляции;

- транскатетерной артериальной эмболизации или трансартериальной химиоэмболизации;

- химиотерапии и иммунотерапии;

- радиотерапии.

Выбор подходящего лечения напрямую зависит от распространенности онкопроцесса и выраженности печеночной недостаточности. Пациенты с нормально работающим органом или с циррозом на начальной стадии являются оптимальными кандидатами для выполнения резекции. А, например, при неоперабельном раке необходимо рассмотреть вопрос о нерезекционной локорегиональной терапии. Она позволит увеличить продолжительность жизни и в некоторых случаях дождаться органа для трансплантации.

ПРОГНОЗ И ПРОФИЛАКТИКА

Как отмечают специалисты, при своевременном и полноценном лечении рака печени пятилетняя выживаемость превышает 60 %. При запоздалом средняя продолжительность жизни - менее одного - двух лет.

Профилактикой онколзаболевания можно считать:

- отказ от алкоголя;

- вакцинация против гепатита В;

- предупреждение инфицирования вирусом гепатита С;

- раннее распознавание наследственных заболеваний печени;

- своевременное и эффективное лечение хронических заболеваний печени, в частности цирроза.

Материал подготовлен в рамках национального проекта «Здравоохранение».