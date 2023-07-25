Под Воронежем отреставрируют ворота с двумя башнями во Дворце Ольденбургских

Так выглядят ворота сейчас. Фото: Юрий КОЗЛОВ

Согласован проект реставрации ворот с двумя башнями, расположенных перед Дворцом Ольденбургских, разработанный специалистами воронежского ООО «Зодчие Черноземья». Об этом сообщили в региональном управлении по охране объектов культурного наследия.

Проект предусматривает не только ремонт и реставрацию, но и раскрытие сейчас заложенных исторических оконных проемов, установку часового механизма со звонницей, колоколов, воссоздание исторического фонаря над аттиком (декоративной стенкой, возведенной над венчающим сооружение карнизом - Ред) ворот, замену конструкций шпилей.

Фрагмент проекта реставрации ворот. Фото: управление по охране объектов культурного наследия Воронежской области, ВКонтакте.

Справка «КП»

Дворец Ольденбургских построен в Рамони в 1880-х годах семьей князей Ольденбургских - Евгенией Максимилиановной и Александром Петровичем. Башню изначально украшали куранты фирмы «Винтер». Сейчас на их месте стоят обычные вокзальные часы. Конструкция этой башни такова, что она многократно усиливала звон колоколов, он разносился на несколько километров.

После Октябрьской революции 1917 года дворец был национализирован. Во дворце размещались местные советы. В ноябре 1917 г. в нем проходил первый волостной съезд Советов. В годы Гражданской войны во дворце был госпиталь. В 1920-1930-е годы в нем размещались различные административные и хозяйственные учреждения. В 1922 году на базе уцелевших построек был создан заповедник «Усманский бор».

С 1944 по 1948 годы во дворце располагался Воронежский химико-технологический институт пищевой промышленности. Его сменило заводоуправление сахарного завода. В конце 1960-х - 1970-х годов дворец был занят культурно-просветительскими учреждениями (библиотекой, Домом пионеров, киностудией, музеем). В 1977-1978 гг. во дворце начались реставрационные работы.

В 1994 году Дворец Ольденбургских был принят на государственную охрану. В 2014 году его передали «Историко-культурному центру «Дворцовый комплекс Ольденбургских» для размещения на его территории музея.