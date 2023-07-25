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НовостиОбщество25 июля 2023 10:01

В Воронеже объявили штормовое предупреждение из-за адской жары

Она ожидается 27 июля
Ирина КАЗАНИНА
Фото Елены Федяшевой

Фото Елены Федяшевой

Фото: из архива «КП»

Воронежские спасатели со ссылкой на прогноз Воронежского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды распространили штормовое предупреждение.

По данным синоптиков, днем 27 июля местами по Воронежской области ожидается сильная жара с максимальной температурой воздуха до 35-37°.

В такую погоду резко повышается риск возникновения аварийных ситуаций, связанных с ослаблением внимания и потерей работоспособности персонала на объектах с повышенным риском аварийности. На дорогах происходит больше ДТП с тяжелыми последствиями, велика вероятность техногенных ЧС, крупномасштабных техногенных пожаров, аварийных ситуаций на линейных объектах (железная дорога, путепроводы и т.п.). Повышается вероятность возникновения происшествий и гибели людей на водных объектах.

В связи с этим спасатели просят жителей области быть осторожными, по возможности оставаться дома.