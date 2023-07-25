По Воронежу катался пьяный водитель на угнанной машине

Фото ГУ МВД по области Фото: Предоставлено

Утром 25 июля в Воронеже на улице Антонова-Овсеенко постовые ДПС обратили внимание на автомобиль ВАЗ-2114 сине-зеленого цвета, который менял траекторию движения, перестраиваясь из ряда в ряд. Госавтоинспекторы остановили транспортное средство, водитель был явно нетрезв.

Осмотрев салон, полицейские обнаружили повреждение замка зажигания. Дальнейшая проверка по базам показала, что машина числится в угоне.

- На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, данный водитель доставлен в территориальный отдел полиции для разбирательства, проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством, - рассказали в ГУ МВД по области.