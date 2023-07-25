В гипермаркете под Воронежем пройдут пожарные учения

Фото ГУ МЧС по Воронежской области Фото: Предоставлено

В среду, 26 июля, в поселке Отрадное под Воронежем на улице Автодорожная, 11 в здании гипермаркета «Леруа Мерден» пройдут пожарно-тактические учения. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по области.

Жителей, которые в период с 7.00 до 9.00 в среду заметят у магазина скопление пожарной техники и спасателей, просят не беспокоиться и отнестись с терпением к возможным временным неудобствам.

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