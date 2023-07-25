Воронежец фиктивно прописал в своем доме четырех иностранцев

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

Воронежские полицейские выявили факт незаконной регистрации иностранцев без фактического проживания в Железнодорожном районе. По подозрению в совершении преступления задержали 49-летнего горожанина, который имеет частный дом на улице Харьковской, где в июне этого года прописал четырех человек. За свои «услуги» мужчина с каждого из прописанных взял по 1000 рублей.

Во время проверки полицейские не обнаружили в доме следов проживания иностранцев и их вещей.

- В отделе полиции гражданин дал признательные показания и пояснил, что вырученные от незаконной деятельности денежные средства тратил на личные цели, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по области.

В полиции о факту возбудили уголовное дело по статье «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации».