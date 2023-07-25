В воронежском доме перенесли сроки замены лифтов из-за угроз жительницы с арбалетом

Фото Максима Горохова Фото: из архива «КП»

В доме №14 по улице Лизюкова перенесли на 2024 год сроки замены лифтов. Напомним, в доме возник конфликт между жильцами и представителями Фонда капремонта домов из-за планов по замене подъемных механизмов. Люди уверены, что дому нужны другие капитальные работы по ремонту, а не замена лифтов.

Конфликт обострился настолько, что одна из жительниц в отчаянии вышла на порог подъезда с взведенным арбалетом, чтобы не пустить в дом рабочих.

Фонд капремонта организовал комиссию, которая пообщалась с собственниками и составила акт о невозможности проведения работ из-за препятствия со стороны жильцов.