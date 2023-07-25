В Воронеже полицейский случайно ранил из пистолета своего коллегу

Пострадавшего госпитализировали Фото: из архива «КП»

В воронежской полиции проводится проверка по факту неосторожного обращения табельным оружием. Как рассказали «Комсомолке» в пресс-службе ГУ МВД по области, утром 14 июля 2023 года в отделе МВД России по Воронежской области при вооружении сотрудников полиции, заступающих на охрану общественного порядка, инспектор ДПС случайно ранил своего коллегу в ногу. Полицейский произвел выстрел в пулеуловитель. Но по какой-то причине пуля отрикошетила и попала в ногу другому сотруднику, который находился рядом.

Пострадавшего госпитализировали.

Обстоятельства и причины ЧП предстоит выяснить в рамках служебной проверки, сообщили в полиции.