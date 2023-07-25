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НовостиПроисшествия25 июля 2023 6:36

В воронежском поселке в ДТП пострадал 14-летний байкер

Подросток столкнулся с "Ладой"
Ирина КАЗАНИНА
Фото ГУ МВД по области

Фото ГУ МВД по области

Фото: Предоставлено

В понедельник около 19 часов в пгт Анна на улице Ватутина произошла авария с участием 14-летнего подростка. Юноша ехал на мопеде «Альфа» без регистрационного номера и допустил столкновение с попутным автомобилем "Лада-212140" под управлением 62-летнего местного жителя.

В результате ДТП юный байкер получил различные травмы и попал в больницу.

Обстоятельства аварии выясняют сотрудники полиции.

Всего, по данным ведомства, за минувшие сутки на дорогах области зарегистрировали 97 ДТП, из них 66 – в Воронеже. В двух авариях пострадали 4 человек.