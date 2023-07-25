Уже 1615 жителей Воонежской области пострадали от укусов клещей

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

С начала теплого сезона 2023 года в Воронежской области официально зарегистрировали 1615 пострадавших от укусов клещей. Это жители, которые обратились к врачам за помощью. На самом деле пострадавших гораздо больше.

Эпидемиологи напоминают, что в нашем регионе не регистрируется клещевой вирусный энцефалит. Но клещи могут стать источником заражения клещевыми боррелиозами, туляремией, гранулоцитарным анаплазмозом человека, моноцитарным эрлихиозом человека и лихорадкой КУ.

Для снижения риска заражения населения инфекционными болезнями, передающимися клещами, на територии области в местах массового отдыха людей проводят обработки против клещей (акарицидные обработки). С целью определения эффективности обработок проводится энтомологическое обследование территорий.

На 24 июля обработаны 1173,3 гектара. При энтомологическом обследовании территорий с целью определения эффективности обработок установлена 100% их эффективность (клещи на обработанных территориях не обнаружены).