Незаконных торговцев Воронежа предупредили о рейде

По многочисленным жалобам горожан в управу Ленинского района Воронежа 25 июля сотрудники отдела потребительского рынка и предпринимательства проведут рейд для выявления и пресечения фактов незаконной торговли в центре города. Чаще всего, продавцы торгуют с лотков, установленных прямо на тротуарах. При этом разрешения на работу и необходимые документы на товар у таких «предпринимателей» отсуствуют.

- Как правило, для незаконных торговцев такие рейды заканчиваются изъятием товара и оборудования, штрафом, а иногда и административным арестом, - сообщили в управе.

Управа Ленинского района предостерегает граждан и юридических лиц от совершения противоправных действий.