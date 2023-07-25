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НовостиОбщество25 июля 2023 5:31

Незаконных торговцев Воронежа предупредили о рейде

Контрольные мероприятия пройдут 25 июля в Ленинском районе
Ирина КАЗАНИНА

По многочисленным жалобам горожан в управу Ленинского района Воронежа 25 июля сотрудники отдела потребительского рынка и предпринимательства проведут рейд для выявления и пресечения фактов незаконной торговли в центре города. Чаще всего, продавцы торгуют с лотков, установленных прямо на тротуарах. При этом разрешения на работу и необходимые документы на товар у таких «предпринимателей» отсуствуют.

- Как правило, для незаконных торговцев такие рейды заканчиваются изъятием товара и оборудования, штрафом, а иногда и административным арестом, - сообщили в управе.

Управа Ленинского района предостерегает граждан и юридических лиц от совершения противоправных действий.