Воронежский боксер Игорь Свиридченков помог сборной России победить сербов

Игорь Свиридченков (справа). Фото из телеграм-канала департамента физической культуры и спорта Воронежской области.

В Самаре во Дворце спорта имени Владимира Высоцкого прошла международная матчевая встреча «Бокс на Волге» между командами России и Сербии. В составе нашей национальной сборной выступал чемпион России-2022 воронежец Игорь Свиридченков. В весе до 71 кг он уверенно одолел Еркебулана Шайкенова. В итоге сборная России победила за явным преимуществом – 6:1.

Как ранее сообщал сайт vrn.kp.ru, в начале нынешнего года воспитанник Владислава Никитина стал бронзовым призером международного турнира, а после остановился в шаге от пьедестала чемпионата мира, проиграв в четвертьфинале. Впереди чемпионат России-2023.