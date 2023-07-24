В Воронеже четырех водителей оштрафовали за парковку возле остановок общественного транспорта

Фото из телеграм-канала Госавтоинспекции региона.

Благодаря неравнодушным воронежцам, отправившим сообщения в чат-бот «Беспределу.нет36», стражи порядка наказали четырех водителей. Об этом информирует телеграм-канал Госавтоиспекции региона.

22 июля рядом с остановкой на улице Космонавтов припарковались четыре машины - «Лада Гранта», «Рено Логан», «Опель Астра» и «Лифан 113300». Тем самым автолюбители нарушили пункт 12.4 ПДД «Остановка запрещена ближе 15 метров от мест остановки маршрутных транспортных средств». Каждому из них придется заплатить штраф в размере одной тысячи рублей. Госавтоинспекция призывает сообщать о нарушениях ПДД по телефону 112 или через чат-бот @Bespredelu_net36_bot.