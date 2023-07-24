Воронежский аэропорт получит более 155 миллионов рублей из федеральной казны

Воронежский аэропорт закрыли сразу после начала военной спецоперации на Украине - 24 февраля 2022 года. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Федеральное агентство воздушного транспорта сформировало список получателей субсидий на компенсацию части расходов из-за действующего режима ограничения полетов. В итоге воронежский аэропорт имени Петра I получит 155 миллионов 693,3 тысячи рублей. Информация об этом размещена на сайте Росавиации.

Средства также направят воздушным гаваням в Краснодаре, Элисте, Белгороде, Симферополе, Геленджике, Анапе, Курске, Ростове и Брянске. В Росавиации уточнили, что на отбор поступило заявок на сумму, которая превышает размер выделенных средств. Из-за этого применили понижающий коэффициент – 0,89.

Как ранее сообщал сайт vrn.kp.ru, воронежский аэропорт закрыли сразу после начала военной спецоперации на Украине - 24 февраля. Аналогичное решение приняли и по воздушным гаваням других южных регионов.