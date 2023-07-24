В Воронеже убившую сожителя даму ждет суд

Разгоряченная женщина схватила кухонный нож и пырнула им в живот возлюбленному. Фото: Алексей СЕРГУНИН

Жительнице Воронежа грозит до 15-ти лет лишения свободы по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Об этом информирует пресс-служба СУ СК РФ по региону.

13 апреля этого года в частном доме на улице Пеше-Стрелецкой между сожителями, находившимися в нетрезвом состоянии, произошла словесная перепалка. Разгоряченная женщина схватила кухонный нож и пырнула им в живот возлюбленному. От полученных телесных повреждений 44-летний мужчина скончался в больнице.

На предварительном следствии 41-летняя злоумышленница частично созналась в преступлении. Следователи собрали исчерпывающее количество доказательств, утвердили обвинительное заключение и направили уголовное дело в суд.