Изменилась схема движения четырех воронежских маршрутных автобусов

Изменения затронули маршруты №№15, 18, 27 и 58. Фото: Юрий КОЗЛОВ

В Воронеже из-за ремонтных работ на участке улицы 60-й Армии, ограниченном улицей Владимира Невского и бульваром Победы, с сегодняшнего дня, 24 июля, изменена схема движения четырех маршруток.

№ 15 – с бульвара Победы по ул. Маршала Жукова до ост. «Храм» и в обратном направлении от ост. «Храм» по ул. Маршала Жукова, ул. Генерала Лизюкова далее по маршруту;

№ 18 – от ост. «Парк Северный лес» по бульвару Победы, ул. Маршала Жукова до ост. «Храм» (круговое движение), бульвар Победы, ул. Шишкова далее по маршруту и в обратном направлении с ул. Шишкова по бульвару Победы, ул. Маршала Жукова до ост. «Храм» (круговое движение), бульвар Победы, ост. «Парк Северный лес»;

№ 27 – с ул. Маршала Жукова по бульвару Победы до ост. «ул. 60 Армии» и в обратном направлении от ост. «ул. 60 Армии» по бульвару Победы (перекресток ул. 60 Армии – бульвар Победы с круговым движением), ул. Маршала Жукова далее по маршруту;

№ 58 – с ул. Маршала Жукова по ул. Владимира Невского до ост. «Школа» и в обратном направлении от ост. «Школа» по ул. Владимира Невского, ул. Маршала Жукова далее по маршруту.

Как ранее сообщал сайт vrn.kp.ru, работы проводятся в рамках реконструкции улицы 60-й Армии для формирования западного дублера Московского проспекта. Сегодня завершилось начатое в прошлые выходные фрезерование дорожного покрытия.