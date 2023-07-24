Жителям 17-ти домов воронежского Левобережья вернули воду

Фото РВК "Воронеж".

Специалисты водоканала сегодня, 24 июля, в 17:25 завершили ремонт водопроводной линии в районе дома №155 по улице Димитрова. Об этом «КП» сообщили в РВК «Воронеж».

Как ранее информировал сайт vrn.kp.ru, причиной прорыва было повреждение водопроводной линии диаметром 150 мм. Из-за чего воды не было с 10:50 в домах по улицам Димитрова (№№ 155, 157, 157А, 157б, 157д, 157) и Рижской (№№ 2, 4, 4А, 6, 6А, 6р, 8, 8а, 10, 12, 14).

- Теперь водоснабжение домов восстановлено, - заверили в водоканале.