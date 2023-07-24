Воронежские спортсменки завоевали четыре медали на чемпионате России по велотреку

Гульназ Хатунцева и Наталья Фролова принесли Воронежской области четыре медали. Фото: cspsk-vrn.ru

На элитном чемпионате России по велотреку в Санкт-Петербурге очень достойно выступили две спортсменки, представляющие в параллельном зачете Воронежскую и Тульскую области: Гульназ Хатунцева и Наталья Фролова.

Гульназ Хатунцева стала серебряным призером в олимпийской дисциплине омниум (многоборье, включающее в себя несколько гонок) и бронзовым - в скретче (групповая гонка с одновременным стартом).

Также в олимпийской дисциплине — мэдисоне (командной (парной) велосипедной гонке) — Хатунцева в паре с Натальей Фроловой завоевали бронзовые медали.

- У Фроловой (девичья фамилия — Студеникина) это первый сезон после рождения ребенка, и пока не все получается, как хотелось бы. Результат неплохой, хотя девушки надеялись выступить лучше, - подвел итоги турнира главный тренер региональной сборной Олег Агапов.