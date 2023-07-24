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НовостиСпорт24 июля 2023 14:39

Воронежские легкоатлеты завоевали золото и серебро на всероссийских соревнованиях

Юрий Ожгибесов победил в прыжках в длину, а Владислав Доронин взял серебро в беге на 200 метров
Юрий КОЗЛОВ
Юрий Ожгибесов (в центре) на пьедестале.

Юрий Ожгибесов (в центре) на пьедестале.

Фото: cspsk-vrn.ru

Воронежские легкоатлеты завоевали две медали на всероссийских соревнованиях – Мемориале двукратного олимпийского чемпиона, лучшего мирового стайера (бегуна на дальние дистанции) с 1953 по 1956 годы, Владимира Куца. Турнир проходил в Москве на стадионе братьев Знаменских.

Юрий Ожгибесов победил в прыжках в длину, показав результат 7 метров 89 сантиметров. При этом тренер спортсмена сообщил, что его ученик еще и не доступил 17 сантиметров при самой успешной попытке. Значит, его потенциал еще больше. Напомним, что недавно Ожгибесов победил и на Кубке России. Кстати, там его результат был чуть похуже – 7 метров 86 сантиметров.

Еще один воронежский спортсмен завоевал медаль в беге на дистанции 200 метров. Владислав Доронин на этой спринтерской дистанции стал вторым. Напомним, недавно 200-метровку на первенстве России выиграла воронежская бегунья Ксения Сомова.