Воронежские легкоатлеты завоевали золото и серебро на всероссийских соревнованиях

Юрий Ожгибесов (в центре) на пьедестале. Фото: cspsk-vrn.ru

Воронежские легкоатлеты завоевали две медали на всероссийских соревнованиях – Мемориале двукратного олимпийского чемпиона, лучшего мирового стайера (бегуна на дальние дистанции) с 1953 по 1956 годы, Владимира Куца. Турнир проходил в Москве на стадионе братьев Знаменских.

Юрий Ожгибесов победил в прыжках в длину, показав результат 7 метров 89 сантиметров. При этом тренер спортсмена сообщил, что его ученик еще и не доступил 17 сантиметров при самой успешной попытке. Значит, его потенциал еще больше. Напомним, что недавно Ожгибесов победил и на Кубке России. Кстати, там его результат был чуть похуже – 7 метров 86 сантиметров.

Еще один воронежский спортсмен завоевал медаль в беге на дистанции 200 метров. Владислав Доронин на этой спринтерской дистанции стал вторым. Напомним, недавно 200-метровку на первенстве России выиграла воронежская бегунья Ксения Сомова.