19-летний тамбовчанин забрал у воронежской пенсионерки свыше 800 долларов и 100 евро

В соответствии с частью 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество» курьеру грозит лишение свободы на срок до пяти лет. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сотрудники ОСО УМВД России по Воронежу задержали подозреваемого в совершении мошенничества. Об этом информирует пресс-служба региональной полиции. Им оказался ранее судимый за воровство 19-летний житель Тамбовской области.

65-летняя пенсионерка рассказала, что ей позвонил лже-сотрудник правоохранительных органов, сообщивший о проблемах у ее родственника. Аферист пообещал уберечь ее близкого человека от уголовного наказания в обмен на денежное вознаграждение. Ошарашенная происходящим пенсионерка передала прибывшему к ней домой курьеру более 800 долларов США и 100 евро.

Оперативники задержали посредника мошенников на территории Левобережного района. В отделе полиции он во всем сознался, и рассказал, что нашел подработку, откликнувшись на объявление в одном из мессенджеров. Деньги он перевел своему куратору, оставив себе небольшой процент за труды. Теперь в соответствии с частью 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество» ему грозит лишение свободы на срок до пяти лет. Сейчас подозреваемый находится в изоляторе временного содержания.